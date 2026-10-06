Собянин: средства ПВО уничтожили 13 беспилотников, летевших на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения ПВО уничтожили 13 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения на полеты объявлены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Все перечисленные авиагавани полностью закрыты на прием и отправку самолетов.