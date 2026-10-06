Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Жуковский

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что указанные меры позволяют обеспечить безопасность полетов для гражданских самолетов.

Ранее ночью ограничения на полеты ввели в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Сначала они обслуживали рейсы по согласованию с уполномоченными органами, однако позже они полностью прекратили принимать и отправлять самолеты.

Аналогичные меры безопасности распространились и на аэропорт Шереметьево – авиагавань также закрыта для приема и отправки рейсов.