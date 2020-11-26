Президент FIFA отреагировал на смерть Марадоны

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Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино отреагировал на смерть Диего Марадоны. Об этом информирует официальный сайт организации.

Инфантино заявил, что сердца всех, кто любил Марадону, на мгновение остановились.

"Сегодня невероятно грустный день, наш Диего оставил нас. <...> Наше молчание, наши слезы, наша боль – единственное, что мы чувствуем глубоко внутри", – заявил глава FIFA.

Инфантино отметил, что Марадона был масштабной личностью. Он заслуживает вечной благодарности за свой невероятный талант, подчеркнул глава FIFA.

"Он был таким уникальным, был Диего Армандо Марадоной, легендой, героем и человеком", – заключил Инфантино.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По данным местных СМИ, Марадоне стало плохо дома, где он восстанавливался после операции на головном мозге. Сообщается, что у экс-футболиста случился сердечный приступ, однако официальной информации об этом не поступало.

За свою карьеру игрока он выступал за аргентинские и европейские клубы, в 490 матчах забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола. Он выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз".

После завершения карьеры игрока Марадона работал комментатором матчей на каналах Аргентины и Италии. С 2005 по 2006 год он находился на посту вице-презедента клуба "Бока Хуниорс". С 2008 по 2010 год работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.