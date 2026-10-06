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06 октября, 06:15

Общество

Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 6 октября

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в столице во вторник, 6 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 14 до 16 градусов тепла, по области – от 11 до 16 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 7 градусов, а в Подмосковье – до плюс 6 градусов.

К концу рабочей недели температура воздуха в Москве поднимется до 18 градусов. Меняться погодные условия начнут с середины недели. В среду и четверг, 7-го и 8-го числа, осадков не ожидается, воздух прогреется до 13–16 градусов, при этом будет солнечно.

При этом пятница, 9 октября, может стать самым теплым днем с начала октября в Москве. После полудня воздух в столице прогреется до 18 градусов тепла, что на 10 градусов выше климатической нормы и соответствует скорее показателям начала сентября.

Температура в Москве на текущей неделе останется выше нормы

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