Собянин сообщил об уничтожении уже 93 БПЛА, летевших на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения ПВО уничтожили еще 12 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Градоначальник отметил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков дронов.

Ранее средства ПВО ликвидировали еще 15 БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы. Всего с полуночи над столичным регионом было уничтожено уже 93 вражеских беспилотника.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения на полеты объявлены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Все перечисленные авиагавани полностью закрыты на прием и отправку самолетов.