Аэропорт Шереметьево вновь закрыт на прием и выпуск рейсов

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь объявили в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве отметили, что данные меры необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ограничения на полеты уже объявляли в Шереметьево в ночь на 6 октября. Такие же ограничения вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Ближе к утру они были отменены.

Меры безопасности были введены в столичных аэропортах на фоне угрозы БПЛА. С вечера 5 октября на подлете к Москве уничтожили 105 вражеских беспилотников. При этом всего в сторону Московского региона летели 650 дронов.