ЮНИСЕФ предупредил, что более 347 млн детей могут пострадать от Эль-Ниньо

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Последствия мощного явления Эль-Ниньо окажут влияние более чем на 347 миллионов детей почти в 100 странах и территориях. Об этом сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

Ожидается, что Эль-Ниньо в 2026–2027 годах станет одним из самых сильных за всю историю наблюдений. В период с октября по декабрь 2026-го дети столкнутся с необычно влажными или засушливыми условиями, что увеличит риск экстремальных наводнений и засух с разрушительными последствиями, предупредили в организации.

В организации подчеркнули, что эти условия могут привести к вынужденному переселению людей. Также возможны недоедание, нехватка воды и вспышки заболеваний. По данным ЮНИСЕФ, 1,1 миллиарда детей – это около половины всех детей мира – в настоящее время подвергаются воздействиям засухи, экстремальной жары или наводнения. Эль-Ниньо сделает их еще более суровыми.

По данным фонда, с 2016 по 2023 год климатические бедствия ежедневно приводили к перемещению более 20 тысяч детей. Эль-Ниньо может спровоцировать дальнейший рост числа случаев вынужденного перемещения.

Наибольшее количество детей, которые рискуют столкнуться с опасными условиями, проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 190 миллионов. Также рискам подвержены дети в Восточной и Южной Африке (41 миллион), Латинской Америке и Карибском бассейне (41 миллион), Европе и Центральной Азии (22 миллиона), на Ближнем Востоке и в Северной Африке (20 миллионов), а также в Западной и Центральной Африке (20 миллионов).

Ранее научно-исследовательская организация Climate Impact Lab предрекла, что усиление климатического явления Эль-Ниньо может привести к гибели 451 тысячи человек за полгода. Речь идет о периоде с июня 2026 по февраль 2027 года. При этом, добавили ученые, так называемый супер-Эль-Ниньо продолжится весной, поэтому окончательное число погибших от жары будет еще больше.