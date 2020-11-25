В Аргентине объявлен трехдневный траур в связи со смертью Марадоны

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Правительство Аргентины объявило трехдневный траур после смерти экс-футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

"В связи с кончиной Диего Армандо Марадоны президент страны объявит трехдневный траур с сегодняшнего дня", – говорится в сообщении.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По данным местных СМИ, Марадоне стало плохо дома, где он восстанавливался после операции на головном мозге. Сообщается, что у экс-футболиста случился сердечный приступ, однако официальной информации об этом не поступало.

За свою карьеру игрока он выступал за аргентинские и европейские клубы, в 490 матчах забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола. Он выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз".

После завершения карьеры игрока Марадона работал комментатором матчей на каналах Аргентины и Италии. С 2005 по 2006 год он находился на посту вице-презедента клуба "Бока Хуниорс". С 2008 по 2010 год работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

