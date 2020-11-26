Тело Марадоны доставили в президентский дворец в Буэнос-Айресе

Фото: АР/Marcos Brindicci
Тело Диего Марадоны доставили в президентский дворец в столице Аргентины, сообщает телеканал TN.
Через несколько часов там состоится прощание с легендарным футболистом. К месту проведения церемонии в Буэнос-Айресе прибыли и его родственники.
Прощание стартует в 6:00 (12:00 мск) и будет открытым для всех желающих. Такое случается в Аргентине нечасто. В последний раз в президентском дворце так прощались с президентом Нестором Киршнером, и это было 10 лет назад.
Сейчас на площади перед дворцом собрались сотни поклонников Марадоны. Они пришли почтить память аргентинца. По всей стране в день одного из лучших футболистов XX века прошли масштабные акции в его честь.
Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Утром 25 ноября он находился в доме в городе Тигре вблизи Буэнос-Айреса. Там он проходил реабилитацию после операции.
Во время завтрака Марадона почувствовал себя плохо. В 10:30 по местному времени его осмотрел врач. Позднее была вызвана скорая помощь. По данным СМИ, на вызов приехали шесть машин с медиками, в этот момент Марадона уже не мог дышать. Его попытались реанимировать, но спасти экс-футболиста не удалось.
За свою карьеру игрока футболист выступал за аргентинские и европейские клубы, в 490 матчах забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола.
Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино прокомментировал смерть Марадоны. Глава FIFA заявил, что сердца всех, кто любил спортсмена, на мгновение остановились.
По всему миру прощаются с Диего Марадоной
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