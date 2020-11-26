Сергей Семак назвал Диего Марадону одним из самых великих футболистов

Фото: AP/Carlo Fumagalli
Экс-капитан сборной России по футболу, главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак в беседе с Москвой 24 назвал Диего Марадону величайшим футболистом за всю историю.
"Диего Марадона – это кумир моего детства, один из лучших футболистов за всю историю футбола. Это человек, который приковывал к себе внимание всегда – и когда играл, и когда не играл. Это была личность, это была звезда", – рассказал Семак.
Тренер также отметил, что смерть Марадоны – это большая утрата. И пока в современном футболе равных ему нет. "Я думаю, наравне с Пеле он пока один из самых великих. Посмотрим, как история будет относиться к тому же Месси, который тоже считается сейчас гением футбола. Но пока Марадона один из самых великих. Я думаю, его в любом случае будут помнить еще многие и многие поколения", – отметил Семак.
Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Утром 25 ноября он находился в доме в городе Тигре вблизи Буэнос-Айреса. Там он проходил реабилитацию после операции.
Во время завтрака Марадона почувствовал себя плохо. В 10:30 по местному времени его осмотрел врач. Позднее была вызвана скорая помощь. По данным СМИ, на вызов приехали шесть машин с медиками, в этот момент Марадона уже не мог дышать. Его попытались реанимировать, но спасти экс-футболиста не удалось.
Тело Диего Марадоны доставили в президентский дворец в столице Аргентины. Вскоре там состоится прощание с легендарным футболистом.
По всему миру прощаются с Диего Марадоной
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