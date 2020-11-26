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Спорт

03:34

Футбольный бог умер. Из жизни ушел легендарный Диего Марадона

утраты спорт

25 ноября в Аргентине в возрасте 60 лет в результате сердечного приступа скончался Диего Марадона. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, каким запомнится, возможно, лучший футболист в истории.

Фото: AP Photo/Ricardo Mazalan

Про Диего Марадону можно рассказывать бесконечно долго. Но никаких слов не хватит, чтобы описать масштаб этой личности. Легенда. Икона. Футбольное божество. Последнее, кстати, вовсе не преувеличение: на родине, в Аргентине, Марадону почитали едва ли не как святого. Безмерно обожают его и в Неаполе, где он провел долгих семь лет, играя за местный "Наполи". Святым Диего, конечно, никогда не был. А вот на роль бога – такого, каким его представляли себе древние греки и римляне – вполне подходил. И если бы футбол придумали в античности, скорее всего, именно так и выглядел бы покровитель этого вида спорта. Ни на что не похожая игра аргентинца была эталоном мастерства, а его страсть, упорство и воля к победе привила любовь к футболу миллионам людей по всему миру. Остается только завидовать тем, кто видел чудеса Марадоны воочию, а не в архивной записи.

Фото: AP Photo/Matt Sayles

Диего выиграл практически все, о чем только можно было мечтать: чемпионат Аргентины, чемпионат Италии и, что самое главное, чемпионат мира. Мундиаль 1986 года стал для Марадоны пиком карьеры и наивысшим моментом всемирной славы. Именно там в матче против сборной Англии аргентинец забил "рукой бога". А спустя три минуты в той же игре прошел полкоманды и оформил дубль. Позднее второй мяч по итогам опроса ФИФА был признан "голом столетия". А сам Марадона не раз возглавлял различные рейтинги, называясь одним из лучших футболистов в истории наряду с Пеле, Йоханом Кройфом, Альфредо Ди Стефано и Францем Беккенбауэром. Не выигрывал Диего разве что Лигу чемпионов. Но отсутствие этого титула нисколько не умаляло футбольного гения "золотого мальчика".

Фото: AP Photo/Jose Goitia

Как и полагается античному богу, Диего имел свои слабости. Перечислять их нет смысла – всем они прекрасно известны. Однако пагубные привычки подпортили спортивную карьеру аргентинца, но не его репутацию. На протяжении всех этих лет Марадона продолжал купаться в народной любви, считаясь героем и кумиром для миллионов своих соотечественников. Марадона из человека превратился в символ, словно выбитый на его правой руке Че Гевара. А эксцентричное поведение и нелепые выходки зачастую только усиливали образ извечного трикстера. Будь то высказывания на чемпионате мира 2010 года в ЮАР или мимолетное президентство в брестском "Динамо", имидж Диего казался непотопляемым, а он сам неизменно оставался на ногах в любой ситуации, как когда-то на футбольном поле.

Фото: Ap Photo/Carlo Fumagalli

Но трудно быть богом в человеческом теле. В последние годы Марадона все больше страдал от проблем со здоровьем и нередко жаловался на плохое самочувствие. Один из таких эпизодов случился на чемпионате мира в России, когда после матча Аргентины и Нигерии Диего пришлось прибегнуть к помощи медиков. А в прошлом году он был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время планового обследования кровотечения в желудке. В начале ноября, сразу после своего 60-летия, Марадона угодил в больницу снова. Казалось, что и это Диего сможет пережить. Но 25 ноября он позавтракал, произнес фразу: "Мне плохо" – и ушел в спальню. А через несколько минут сердце аргентинской легенды внезапно перестало биться. И так же внезапно весь мир потерял великого человека и футбольного бога.

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