Сборная России проиграла Сербии со счетом 0:5

Сборная России в заключительном матче группового этапа Лиги наций УЕФА потерпела крупное поражение от команды Сербии. Поединок завершился со счетом 0:5. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, что это было и как теперь жить дальше.





Фото: AP/Darko Vojinovic

Это было кошмарно. Планомерное скатывание уровня российской сборной в матче с Сербией достигло своего апогея. Когда в команде Станислава Черчесова на чемпионате мира феерили Игорь Акинфеев, Марио Фернандес и Артем Дзюба, казалось, что вся игра держится только на них. Спустя два года приходится с грустью констатировать: так оно и было. Без этих людей сборной нет.

Это просто группа футболистов, из которых нынешний главный тренер ничего толкового собрать не может. А уж тем более когда Акинфеева заменяет Гилерме, Фернандеса – 37-летний Юрий Жирков, а Дзюбу – Антон Заболотный. Как только стабильность состава посыпалась из-за коронавируса, травм и разного рода видеороликов, посыпалась и стабильность игры. Довольно быстро выяснилось, что в нынешней сборной России ротации быть не может. Не из кого выбирать.

Игорь Дивеев, Иван Обляков, Константин Кучаев, Андрей Мостовой и многие другие молодые и очень перспективные футболисты, увы, еще не доросли до основы национальной команды. По разным причинам – кому-то еще нужно прибавить в физике (что называется, "обрасти мясом"), кому-то не хватает психологической устойчивости. И в том и в другом случае вопрос не к сборной, а к системе футбольного образования в нашей стране в целом. А оно в России, за исключением пары-тройки академий, медленно, но верно деградирует.

Можно методично по слоям разбирать, что стало этому причиной: коррупция, кумовство, ужасающий менеджмент или лимит на легионеров. Но какой в этом смысл? Факт остается фактом: пока футбольная система в России не поменяется, пределом мечтаний болельщиков и сборной, и клубов будет плей-офф любого крупного турнира. А в случае малейшего форс-мажора придется наслаждаться тем, как пачками залетают голы в ворота любимой команды.



Фото: AP/Darko Vojinovic

Примерно так и произошло в матче с Сербией. Эта игра могла сложиться совсем по-другому. Уже на первой минуте сборная России создала убойный момент, но Антон Заболотный, получив мяч от Алексея Миранчука чуть ли не на линии вратарской, умудрился без каких-либо препятствий пробить прямо в голкипера.

А вот у сербов стало залетать абсолютно все. На десятой минуте с дальней дистанции нанес точный удар Неманья Радоньич – Гилерме лишь проводил взглядом мяч в ворота. На 21-й минуте Заболотный снова получил шанс и опять пробил мимо. Спустя несколько минут ответили сербы – после навеса Филипа Младеновича выпрыгнул Лука Йович – и сборная России получила второй гол. Дальше было сразу несколько железобетонных моментов у нашей команды, но сначала неудачно на добивании пробил Александр Ерохин, а затем каким-то чудом Заболотный смог с шести метров запустить мяч выше ворот.

На 40-й минуте оборона сборной России в очередной раз провалилась, позволив нанести удар Йовичу. Гилерме мяч отбил, но аккурат на ногу Душану Влаховичу, который не стал косплеить Заболотного и переправил снаряд в сетку. Однако, как выяснилось, даже это было еще не все. До перерыва Сербия сумела забить четвертый гол – в добавленное время Младенович навесил в штрафную, Йович выпрыгнул из-за Дивеева и оформил дубль. В целом на второй тайм можно было уже не выходить. Возможно, это даже оказалось бы более здравым стратегическим решением – тогда сборная России получила бы техническое поражение с меньшим счетом.



Станислав Черчесов решил рискнуть, сменив в перерыве сразу четырех игроков (с поля ушли Гилерме, Алексей и Антон Миранчуки, а также Игорь Дивеев). В итоге за второй тайм команда лишь пропустила очередной мяч – на 64-й минуте с края штрафной выстрелил Младенович, отправив снаряд в дальний угол.

Фото: AP/Darko Vojinovic

Проиграв сборной Сербии, российская команда уступила первое место в группе Лиги наций венграм и осталась в лиге B. Но куда важнее, что наша сборная попала не во вторую, а в третью корзину при жеребьевке европейской квалификации на чемпионат мира 2022 года. А это значит, что отечественные футболисты получат более серьезных соперников по группе и, как результат, меньше шансов на выход в следующий раунд турнира.

Впрочем, по нынешней игре сборной России кажется, что на самом деле это не имеет значения. Хотелось бы каких-то выводов и реакции, но что поможет в этой ситуации? Отставка Черчесова? Не факт, что другой тренер сможет собрать из такого набора игроков более боеспособный состав. Другие футболисты? И где их искать, на футбольном аналоге "Минуты славы"? Перемены в российской спортивной системе и детско-юношеском футболе? Безусловно, они нужны, но реформы займут долгие годы. Пока что можно заключить только одно: дна мы уже достигли, пора отталкиваться и плыть наверх.