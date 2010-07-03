Удаление, пенальти и три пропущенных. Как сборная России впервые проиграла Турции

Сборная России в матче Лиги наций УЕФА уступила команде Турции. Встреча закончилась со счетом 2:3. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как наши футболисты не смогли выиграть в пятом матче подряд и добились исторического "достижения".

Фото: РИА Новости/РФС/Михаил Шапаев

Сборная России мощно забуксовала. На фоне бесконечных ротаций прежде стабильная система главного тренера Станислава Черчесова стала все чаще давать сбои. Еще перед товарищеским матчем с Молдавией из обоймы выбыл заболевший Антон Шунин, по-прежнему травмированы Марио Фернандес и Федор Смолов, а капитана национальной сборной Артем Дзюба отцепили от состава после того самого видео. В итоге наша сборная умудрилась сыграть вничью, вызвав большое недоумение у всех своих поклонников, даже несмотря на статус встречи. В игре с Турцией в Лиге наций, конечно, должно было быть совсем по-другому. И вышло действительно лучше. Правда, в сухом остатке все равно получился матч со знаком минус.

Фото: РИА Новости/РФС/Михаил Шапаев

Российская сборная отлично начала встречу, забив уже на одиннадцатой минуте. Турки ошиблись в защите, позволив перехватить мяч Алексею Миранчуку. Полузащитник "Аталанты" перехватил мяч на границе штрафной и отдал пас на Далера Кузяева, а тот прорвался к воротам и вырезал в центр, где комбинацию замкнул Денис Черышев. Но после пропущенного мяча сборная Турции резко включилась в игру и заставила наших футболистов серьезно ошибаться. На 23-й минуте это привело к удалению: Магомед Оздоев неудачно попытался выбить мяч и сделал скидку в сторону ворот, за снаряд зацепился Дженк Тосун, а Андрей Семенов в единоборстве повалил игрока на газон. Главный арбитр не церемонясь показал российскому защитнику прямую красную карточку.

Оставшись вдесятером, подопечные Станислава Черчесова немного поплыли. Почти сразу после удаления сборная Турции сравняла счет. На 26-й минуте Дженгиз Ундер навесил с левого фланга, а Кенан Караман головой переправил мяч в сетку. А на 32-й минуте Ундер красивым дальним ударом вывел турков вперед. Затем наши футболисты пришли в себя, но сократить отставание до перерыва так и не сумели. Второй тайм начался с убойного момента от российской сборной: Оздоев выходил один на один с Мертом Гюноком, но турецкий голкипер оказался в этом противостоянии победителем. И тут же шансы нашей команды на благоприятный исход помножились на ноль. На 50-й минуте судья поставил спорный пенальти в ворота сборной России. Одиннадцатиметровый реализовал Тосун.

Фото: РИА Новости/РФС/Михаил Шапаев

Тем не менее команда Станислава Черчесова не бросила играть и даже попробовала совершить камбэк. На 57-й минуте Вячеслав Караваев красиво влетел в штрафную, отпасовал на Кузяева, а Далер послал мяч в ворота. Россияне продолжали прессинговать и изредка пытались создавать впереди что-то серьезное. Однако на большее количество голов отечественных футболистов не хватило. Да, вполне возможно, что ошибочные судейские решения повлияли на итоговый результат. Но они лишили нашу команду одного очка, а не трех. Потому что пусть отечественные игроки и смотрелись в поединке с турками неплохо, но этого "неплохо" было мало для того, чтобы рассчитывать в подобной встрече больше, чем на ничью.

Так или иначе сборная России потерпела первое поражение в истории от Турции и значительно усложнила себе попадание в Лигу A. И хотя венгры в параллельном матче сыграли вничью с сербами, судьба первого места все равно решится в заключительном туре. Последнее время подопечные Любиши Тумбаковича играют совсем неважно – они победили лишь в одной из семи предыдущих встреч. А несколько дней назад еще и упустили путевку на чемпионат Европы в драматическом поединке с Шотландии. Но надеяться на слабость соперника – это явно провальный путь. Черчесов должен в первую очередь выжать максимум из своей команды. А пока сборная России далека от лучших кондиций.