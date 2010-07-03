Дзюба забил победный мяч в игре с "Краснодаром". "Локомотив" разгромно проиграл в дерби

14-й тур Российской Премьер-лиги закрылся двумя важнейшими матчами – встречей "Зенита" и "Краснодара", а также дерби "Динамо" и "Локомотива". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошли оба поединка.

Фото: Официальный сайт футбольного клуба "Зенит"

Еще несколько дней назад фон вокруг матча "Зенита" и "Краснодара" был совсем другим. Игра двух участников Лиги чемпионов и принципиальных соперников в чемпионате, потенциально зрелищный поединок – такие мысли пришли бы в голову почти каждому любителю футбола. Но прямо накануне матча в сеть было слито интмное видео с участием капитана петербургской команды и сборной России Артема Дзюбы. И волей-неволей игрок перетянул все внимание на себя.

Тут, конечно, можно было бы уподобиться коллегам и разобраться во всех тонкостях и деталях. Например, по каким причинам возникает витилиго или чей голос звучит на фоне ролика. Правда, вряд ли это имеет отношение к спорту, согласитесь? Да, ситуация неоднозначная, неприятная, скандальная – да какая угодно, но что по факту? Дзюба не совершил никакого преступления (в отличие от людей, взломавших его телефон), а значит и предъявить ему особо нечего.

Фото: Официальный сайт футбольного клуба "Зенит"

Несмотря на это, в сборной России решили обезопасить себя и Артема от возможного негатива, поэтому не стали вызывать его на ноябрьские сборы. Поступок понятный, но, скорее, неприятный. Можно было бы выразить публичную поддержку капитану, а не прятать его в надежде отвести удар от команды. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поступил иначе – он выпустил Дзюбу в стартовом составе, хотя и почему-то лишил капитанской повязки. Но в итоге это решение сыграло ключевую роль, а сам нападающий забил победный мяч. Впрочем, начало для "Зенита" вышло максимально неудачным. На 13-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Вендел сыграл рукой в собственной штрафной, за что судья после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал Маркус Берг.

В концовке первого тайма арбитр вновь указал на точку за игру рукой – на этот раз в ворота "Краснодара". Пенальти решил исполнить Дзюба, но со стандарта у Артема забить не получилось. Тем не менее во втором тайме "Зенит" смог переломить ход игры. На 64-й минуте Далер Кузяев получил пространство для удара и катнул мяч точно в угол. А на 79-й минуте все-таки удалось отличиться Дзюбе с роскошного паса Магомеда Оздоева. Точку в матче поставил Алексей Сутормин, который уже за секунды до финального свистка дальним выстрелом поразил ворота Матвея Сафонова. Забив гол, полузащитник расплакался – как выяснилось после игры, за день до поединка с "Краснодаром" он потерял отца. Причем об этом рассказал Дзюба, который получил звание игрока встречи и отдал свой приз Сутормину.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

К параллельному матчу хоть и было приковано меньше внимания, но с точки зрения событий и результата он оказался даже интереснее игры "Зенита" и "Краснодара". Последнее время футбол в Лиге чемпионов и футбол в чемпионате в исполнении железнодорожников – это две большие разницы. Поединок с "Динамо" стал очередным подтверждением сложившейся ситуации. "Локо" умудрился пропустить уже на третьей минуте – счет в дерби открыл Роман Евгеньев. А спустя полчаса Клинтон Н'Жи удвоил преимущество. К концу тайма красно-зеленые еще и остались в меньшинстве – центральный защитник Слободан Райкович был удален за две желтые карточки, полученные всего за полторы минуты. Однако железнодорожники смогли собраться и до перерыва отыграли один мяч – после углового забил Зе Луиш. Казалось, что "Локомотив" еще способен совершить камбэк.

Но во втором тайме дерби превратилось для красно-зеленых в катастрофу. На 60-й минуте Евгеньев вывел Даниила Лесового один на один с Гилерме, и полузащитник "Динамо" с легкостью переиграл вратаря "Локо". А спустя несколько минут голкипер железнодорожников переиграл сам себя, получив прямую красную за касание мяча рукой вне штрафной. Впрочем, через минут "Динамо" тоже получил удаление – за второй "горчичник" поле покинул Сергей Паршивлюк. Однако и это было еще не все. На 84-й минуте после фола Станислава Магкеева в ворота "Локо" был назначен пенальти. Гол с точки забил Даниил Фомин. А в дополнительное время Константин Рауш отправил в ворота красно-зеленых пятый мяч. Таким образом, Сандро Шварц одержал третью победу подряд у руля "Динамо", а "Локомотив", напротив, третью встречу подряд в чемпионате проиграл.