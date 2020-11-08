Дзюба не будет вызван на ноябрьские сборы команды сборной России по футболу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба не будет вызван в расположение национальной команды на ноябрьские сборы из-за скандального видео в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной Станислава Черчесова.
"Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор", – заявил Черчесов.
Он подчеркнул, что данное решение было принято для того, чтобы оградить игрока и команду от излишнего негатива. Черчесов выразил надежду, что за это время Дзюба сможет нормализовать ситуацию.
Ранее член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что произошедшее не имеет к спорту никакого отношения, однако будет иметь огромное значение для имиджевой репутации Дзюбы.
Речь идет о скандальном видео, на котором, вероятно, запечатлен нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Сообщалось, что видео носит интимный характер. После этого футболиста закрыл свой аккаунт в Instagram.
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