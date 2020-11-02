Стал известен состав сборной России на ноябрьские матчи

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Стал известен состав сборной России на ноябрьский цикл матчей национальных команд. Его огласили в официальном аккаунте команды Станислава Черчесова в Twitter.

Вратари:



Антон Шунин ("Динамо" Москва)

Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва)

Матвей Сафонов ("Краснодар")

Защитники:

Георгий Джикия ("Спартак" Москва) Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА Москва) Игорь Смольников ("Краснодар") Андрей Семенов ("Ахмат") Роман Евгеньев ("Динамо" Москва) Вячеслав Караваев, Юрий Жирков (оба – "Зенит") Федор Кудряшов ("Антальяспор")

Полузащитники:

Роман Зобнин ("Спартак" Москва)

Алексей Ионов ("Краснодар")

Алексей Миранчук ("Аталанта")

Антон Миранчук ("Локомотив")

Денис Черышев ("Валенсия")

Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (все – "Зенит")

Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба – "Динамо" Москва)

Иван Обляков, Константин Кучаев (оба – ЦСКА Москва)

Нападающие:

Артем Дзюба ("Зенит") Александр Соболев ("Спартак" Москва) Антон Заболотный ("Сочи")

В резервный список вошли следующие игроки:

Сослан Джанаев ("Сочи")

Александр Жиров ("Зандхаузен")

Зелимхан Бакаев ("Спартак" Москва)

Юрий Газинский ("Краснодар")

Владислав Игнатьев, Федор Смолов (оба – "Локомотив" Москва)

Они могут быть вызваны Станиславом Черчесовым в случае необходимости.

12 ноября сборная Россия проведет товарищеский матч против команды Молдавии. 15 и 18 ноября состоятся встречи в рамках Лиги наций УЕФА. В первой игре Россия выйдет против Турции, во второй – против Сербии.

Ранее стало известно, что 7 декабря Россия узнает своих соперников по квалификации к чемпионату мира 2022 года. Церемония жеребьевки состоится в Цюрихе.