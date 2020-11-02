Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

14:40

Стал известен состав сборной России на ноябрьские матчи

спорт

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Стал известен состав сборной России на ноябрьский цикл матчей национальных команд. Его огласили в официальном аккаунте команды Станислава Черчесова в Twitter.

Вратари:

  • Антон Шунин ("Динамо" Москва)
  • Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва)
  • Матвей Сафонов ("Краснодар")

Защитники:
  1. Георгий Джикия ("Спартак" Москва)
  2. Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА Москва)
  3. Игорь Смольников ("Краснодар")
  4. Андрей Семенов ("Ахмат")
  5. Роман Евгеньев ("Динамо" Москва)
  6. Вячеслав Караваев, Юрий Жирков (оба – "Зенит")
  7. Федор Кудряшов ("Антальяспор")

Полузащитники:
  • Роман Зобнин ("Спартак" Москва)
  • Алексей Ионов ("Краснодар")
  • Алексей Миранчук ("Аталанта")
  • Антон Миранчук ("Локомотив")
  • Денис Черышев ("Валенсия")
  • Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (все – "Зенит")
  • Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба – "Динамо" Москва)
  • Иван Обляков, Константин Кучаев (оба – ЦСКА Москва)

Нападающие:
  1. Артем Дзюба ("Зенит")
  2. Александр Соболев ("Спартак" Москва)
  3. Антон Заболотный ("Сочи")

В резервный список вошли следующие игроки:
  • Сослан Джанаев ("Сочи")
  • Александр Жиров ("Зандхаузен")
  • Зелимхан Бакаев ("Спартак" Москва)
  • Юрий Газинский ("Краснодар")
  • Владислав Игнатьев, Федор Смолов (оба – "Локомотив" Москва)

Они могут быть вызваны Станиславом Черчесовым в случае необходимости.

12 ноября сборная Россия проведет товарищеский матч против команды Молдавии. 15 и 18 ноября состоятся встречи в рамках Лиги наций УЕФА. В первой игре Россия выйдет против Турции, во второй – против Сербии.

Ранее стало известно, что 7 декабря Россия узнает своих соперников по квалификации к чемпионату мира 2022 года. Церемония жеребьевки состоится в Цюрихе.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать