Сборная РФ по футболу 7 декабря узнает соперников по квалификации ЧМ-2022

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сборной Российской Федерации по футболу станут известны соперники по квалификационному турниру чемпионата мира 2022 года в Катаре 7 декабря, говорится на сайте FIFA.

Планируется, что церемония жеребьевки отборочного турнира в европейской зоне пройдет в Цюрихе 7 декабря.

Финальная часть спортивного события состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее молодежная сборная РФ по футболу вышла на чемпионат Европы – 2021. В конце встречи "гол престижа" оформил центрфорвард Кристерс Лусиньш.