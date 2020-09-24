Матчи футбольной Лиги наций в октябре пройдут без зрителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Член исполкома УЕФА, генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин объявил, что игры Лиги наций в октябре пройдут без зрителей. Об этом сообщает РИА Новости.
"Лига наций пока будет проводиться без зрителей. Многое будет зависеть от того, как сегодня пройдет матч за Суперкубок УЕФА. Если все будет нормально, то у меня есть ощущение, что можно будет вернуться к обсуждению по играм Лиги наций", – заявил специалист.
По словам Сорокина, решение о допуске зрителей может быть рассмотрено в ноябре.
Сборная России в рамках группового этапа Лиги наций, призванной заменить товарищеские матчи, примет команды Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).
В августе была представлена новая форма сборной России по футболу, в которой национальная команда выступит на чемпионате Европы. Турнир был перенесен и теперь состоится в 2021 году.
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