Черчесов прокомментировал победу футболистов России над сборной Сербии

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победный матч России против сборной Сербии. Об этом пишет РИА Новости.
Матч Россия – Сербия в рамках турнира Лиги наций прошел на стадионе "Динамо". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.
Станислав Черчесов в начале послематчевой пресс-конференции поблагодарил журналистов за поздравления. Он отметил, что футболисты российской сборной чувствовали поддержку миллионов болельщиков.
"Важная победа, тем более, после долгого перерыва. Все с нетерпением ждали этот матч. <...> Сложная победа, но заслуженная", – подчеркнул Черчесов.
Главный тренер отметил, что сборная Сербии начала матч по новой схеме, к которой российские футболисты оказались не до конца готовы. Из-за этого в первом тайме Черчесову пришлось перестраивать игру.
"Какие-то вещи нам не до конца удались. В перерыве мы подробно поговорили, показали, кто куда должен двигаться, и стали намного организованнее и в обороне, и в атаке", – пояснил Черчесов.
Лига наций – турнир, который придумали вместо товарищеских матчей сборных. Многие команды и болельщики их не воспринимали всерьез. Учредить Лигу наций предложил бывший президент УЕФА Мишель Платини.
Матч Лиги наций Россия – Сербия пройдет без зрителей
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