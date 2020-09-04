Черчесов прокомментировал победу футболистов России над сборной Сербии

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победный матч России против сборной Сербии. Об этом пишет РИА Новости.

Матч Россия – Сербия в рамках турнира Лиги наций прошел на стадионе "Динамо". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.

Станислав Черчесов в начале послематчевой пресс-конференции поблагодарил журналистов за поздравления. Он отметил, что футболисты российской сборной чувствовали поддержку миллионов болельщиков.

"Важная победа, тем более, после долгого перерыва. Все с нетерпением ждали этот матч. <...> Сложная победа, но заслуженная", – подчеркнул Черчесов.

Главный тренер отметил, что сборная Сербии начала матч по новой схеме, к которой российские футболисты оказались не до конца готовы. Из-за этого в первом тайме Черчесову пришлось перестраивать игру.

"Какие-то вещи нам не до конца удались. В перерыве мы подробно поговорили, показали, кто куда должен двигаться, и стали намного организованнее и в обороне, и в атаке", – пояснил Черчесов.

Лига наций – турнир, который придумали вместо товарищеских матчей сборных. Многие команды и болельщики их не воспринимали всерьез. Учредить Лигу наций предложил бывший президент УЕФА Мишель Платини.