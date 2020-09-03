Сборная России обыграла Сербию в матче Лиги наций

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Сборная России победила Сербию в матче Лиги наций.
Игра прошла на стадионе "Динамо". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу российских футболистов.
На 48-й минуте счет в матче открыл нападающий Артем Дзюба. На 69-й минуте полузащитник Вячеслав Караваев удвоил преимущество российской команды.
В концовке матча Дзюба оформил свой второй мяч в игре. Это произошло на 81-й минуте.
Единственный гол в составе сборной Сербии забил Александар Митрович. Игрок отличился на 78-й минуте.
Следующий матч сборная России проведет 6 сентября. Соперниками наших футболистов станет сборная Венгрии.
Лига наций – турнир, который придумали вместо товарищеских матчей сборных. Многие команды и болельщики их не воспринимали всерьез. Учредить Лигу наций предложил бывший президент УЕФА Мишель Платини.
Ранее стал известен стартовый состав сборной России на матч с Сербией. Кроме того, был назван состав сербской команды.
Матч Лиги наций Россия – Сербия пройдет без зрителей
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