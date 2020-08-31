Дзюба рассказал об отсутствии конфликта с Соболевым

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба заявил, что между ним и игроком московского "Спартака" Александром Соболевым нет и не было конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
"Конфликта между нами не было изначально. Мы созвонились с Сашей, но никто не извинялся. Поговорили по-мужски, и этот разговор останется между нами", – заявил футболист.
Дзюба подчеркнул, что игроки желают друг другу удачи на футбольном поле. Он также призвал журналистов больше внимания уделять обсуждению качества игры сборной.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не вызвал Соболева в расположение национальной команды из-за его конфликта с Дзюбой.
Игрок "Спартака" в ответ на сложившуюся ситуацию сказал, что расстроен невызовом. Он также подчеркнул, что прямого конфликта с Артемом Дзюбой у него нет.
Впоследствии Черчесов рассказал, что футболисты созвонились и уладили произошедшее между ними недопонимание.
Артему Дзюбе исполнилось 32 года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: