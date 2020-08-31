Дзюба рассказал об отсутствии конфликта с Соболевым

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба заявил, что между ним и игроком московского "Спартака" Александром Соболевым нет и не было конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конфликта между нами не было изначально. Мы созвонились с Сашей, но никто не извинялся. Поговорили по-мужски, и этот разговор останется между нами", – заявил футболист.

Дзюба подчеркнул, что игроки желают друг другу удачи на футбольном поле. Он также призвал журналистов больше внимания уделять обсуждению качества игры сборной.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не вызвал Соболева в расположение национальной команды из-за его конфликта с Дзюбой.

Игрок "Спартака" в ответ на сложившуюся ситуацию сказал, что расстроен невызовом. Он также подчеркнул, что прямого конфликта с Артемом Дзюбой у него нет.

Впоследствии Черчесов рассказал, что футболисты созвонились и уладили произошедшее между ними недопонимание.

