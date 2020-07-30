ФК "Зенит" объявил о продлении контракта с Дзюбой

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Форвард футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба продолжит выступать за Санкт-Петербургский клуб, передает RT со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новое соглашение с 31-летним нападающим подписано по схеме "2+1". Таким образом, футболист проведет с командой два года и сможет продлить контракт еще на один сезон.

"Футбольный клуб "Зенит" поздравляет Артема Дзюбу с продлением сотрудничества и желает удачи на поле и за его пределами!" – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее "Зенит" стал обладателем Кубка России. В финальной встрече клуб переиграл "Химки" благодаря пенальти, реализованному Артемом Дзюбой на 84-й минуте.

Таким образом, впервые с 2010 года клуб из Санкт-Петербурга стал одновременно и чемпионом страны, и обладателем национального кубка.

