ФК "Зенит" объявил о продлении контракта с Дзюбой

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Форвард футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба продолжит выступать за Санкт-Петербургский клуб, передает RT со ссылкой на пресс-службу клуба.
Новое соглашение с 31-летним нападающим подписано по схеме "2+1". Таким образом, футболист проведет с командой два года и сможет продлить контракт еще на один сезон.
"Футбольный клуб "Зенит" поздравляет Артема Дзюбу с продлением сотрудничества и желает удачи на поле и за его пределами!" – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Ранее "Зенит" стал обладателем Кубка России. В финальной встрече клуб переиграл "Химки" благодаря пенальти, реализованному Артемом Дзюбой на 84-й минуте.
Таким образом, впервые с 2010 года клуб из Санкт-Петербурга стал одновременно и чемпионом страны, и обладателем национального кубка.
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