Новый сезон Российской Премьер-лиги начнется 8 августа

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Сезон-2020/21 Российской Премьер-лиги (РПЛ) стартует 8 августа. Его начало утвердил Российский футбольный союз на заседании исполкома организации.

Сезон откроет матч за Олимп – Суперкубок России, который состоится 7 августа на стадионе московского ЦСКА "ВЭБ-Арена". В нем сыграют победитель сезона-2019/20 Олимп – Кубка России и чемпион России "Зенит". 25 июля в 17:00 мск на "Екатеринбург-Арене" пройдет финальный матч Кубка России, в котором сойдутся "Зенит" и подмосковные "Химки".

До сентябрьского перерыва на международные матчи должны состояться шесть туров РПЛ. Последний тур перед зимним перерывом намечен на 15-17 декабря. Сезон-2020/21 чемпионата России завершится 16 мая, 10 и 14 февраля – резервные дни.

Чемпионом России в сезоне-2019/2020 стал "Зенит". Он оформил титул за четыре тура до конца первенства, что является самым ранним чемпионством за всю историю российского футбола.