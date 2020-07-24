Новый сезон Российской Премьер-лиги начнется 8 августа

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Сезон-2020/21 Российской Премьер-лиги (РПЛ) стартует 8 августа. Его начало утвердил Российский футбольный союз на заседании исполкома организации.
Сезон откроет матч за Олимп – Суперкубок России, который состоится 7 августа на стадионе московского ЦСКА "ВЭБ-Арена". В нем сыграют победитель сезона-2019/20 Олимп – Кубка России и чемпион России "Зенит". 25 июля в 17:00 мск на "Екатеринбург-Арене" пройдет финальный матч Кубка России, в котором сойдутся "Зенит" и подмосковные "Химки".
До сентябрьского перерыва на международные матчи должны состояться шесть туров РПЛ. Последний тур перед зимним перерывом намечен на 15-17 декабря. Сезон-2020/21 чемпионата России завершится 16 мая, 10 и 14 февраля – резервные дни.
Чемпионом России в сезоне-2019/2020 стал "Зенит". Он оформил титул за четыре тура до конца первенства, что является самым ранним чемпионством за всю историю российского футбола.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: