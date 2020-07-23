Новый сезон Футбольной национальной лиги стартует 1 августа

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Новый сезон Олимп – Футбольной национальной лиги стартует 1 августа 2020 года и продлится до 15 мая 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФНЛ.

Исполнительный комитет Российского футбольного союза должен быть утвержден 24 июля.

В новом сезоне в первенстве ФНЛ стартуют 22 команды. Официально членами Футбольной национальной лиги стали московский "Велес", омский "Иртыш", брянское "Динамо", "Акрон" из Тольятти и астраханский "Волгарь". А также выбывшие из Российской Премьер-лиги самарские "Оренбург" и "Крылья Советов".

Согласно формату, первые две команды ФНЛ напрямую попадут по итогам сезона-2020/21 в Российскую Премьер-лигу, третья и четвертая – сыграют в переходных матчах с 13-й и 14-й командами РПЛ.

Ранее спортивный обозреватель рассказал об итогах Российской Премьер-лиги. 22 июля состоялись заключительные матчи чемпионата.