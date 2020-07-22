"Краснодар" занял третье место в РПЛ

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Сезон-2019/2020 Российской Премьер-лиги завершился. По его итогам футбольный клуб "Краснодар" занял третье место, переиграв дома грозненский "Ахмат" со счетом 4:0.

Дублем отличился шведский форвард Маркус Берг. Кроме того, голы за "Краснодар" забил Вандерсон и Реми Кабелла. Таким образом, быки сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

На второй позиции по итогам чемпионата оказался московский "Локомотив". В последнем туре железнодорожники с минимальным счетом переиграли "Урал", гол забил Антон Миранчук. Таким образом, "Локомотив" будет играть в групповом этапе Лиги чемпионов.

Четвертое и пятое места заняли ЦСКА и "Ростов". Армейцы победили "Тамбов" со счетом 2:0, а клуб с юга России проиграл в домашнем матче "Зениту" (1:2). Оба клуба сыграют в Лиге Европы. "Динамо" проиграло "Оренбургу", однако заняло шестое место и также будет играть в еврокубках, если "Зенит" обыграет "Химки" в финале Кубка России.

"Крылья Советов" и "Оренбург" заняли 15-е и 16-е места соответственно и испытают понижение в классе. Вместо них в РПЛ будут играть волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки".

Чемпионом страны стал санкт-петербургский "Зенит". Он оформил титул за четыре тура до конца первенства. По итогам всех сыгранных туров РПЛ лучшими бомбардирами стали игроки питерского клуба Артем Дзюба и Сердар Азмун. Они забили по 17 голов.