"Краснодар" занял третье место в РПЛ

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Сезон-2019/2020 Российской Премьер-лиги завершился. По его итогам футбольный клуб "Краснодар" занял третье место, переиграв дома грозненский "Ахмат" со счетом 4:0.
Дублем отличился шведский форвард Маркус Берг. Кроме того, голы за "Краснодар" забил Вандерсон и Реми Кабелла. Таким образом, быки сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
На второй позиции по итогам чемпионата оказался московский "Локомотив". В последнем туре железнодорожники с минимальным счетом переиграли "Урал", гол забил Антон Миранчук. Таким образом, "Локомотив" будет играть в групповом этапе Лиги чемпионов.
Четвертое и пятое места заняли ЦСКА и "Ростов". Армейцы победили "Тамбов" со счетом 2:0, а клуб с юга России проиграл в домашнем матче "Зениту" (1:2). Оба клуба сыграют в Лиге Европы. "Динамо" проиграло "Оренбургу", однако заняло шестое место и также будет играть в еврокубках, если "Зенит" обыграет "Химки" в финале Кубка России.
"Крылья Советов" и "Оренбург" заняли 15-е и 16-е места соответственно и испытают понижение в классе. Вместо них в РПЛ будут играть волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки".
Чемпионом страны стал санкт-петербургский "Зенит". Он оформил титул за четыре тура до конца первенства. По итогам всех сыгранных туров РПЛ лучшими бомбардирами стали игроки питерского клуба Артем Дзюба и Сердар Азмун. Они забили по 17 голов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: