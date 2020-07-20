Федун назвал "Зенит" дутым чемпионом после поражения "Спартака" в Кубке России

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал судейство в полуфинале Кубка России с петербургским "Зенитом".
"Ноль решений в нашу пользу. У "Зенита" 14 обращений – из них десять в их пользу. Бог с ним с судейством. Оно уже другим быть не может", – заметил Федун.
Он также поблагодарил футболистов своей команды за то, что они "бились" на поле и "не остановились после липового пенальти, передает "Спорт-Экспресс".
По его словам, 11-метровый в ворота красно-белых "можно было дать при большом желании, вот его и дали, после не засчитанного гола".
"Спартак" был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки", – заключил Федун.
Владелец "Спартака" подчеркнул, что плохо оценивает сезон. Однако добавил, что "команда мужает и терпит тот произвол, который мы сегодня наблюдали".
Встреча между командами в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Голами отметились Артем Дзюба – с пенальти, Александр Соболев и Далер Кузяев.
Питерская команда "Зенит" обыграла столичный "Спартак"
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