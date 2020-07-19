"Зенит" одолел столичный "Спартак" и вышел в финал Кубка РФ по футболу

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Петербургский клуб "Зенит" на своем поле одолел московский "Спартак" в полуфинале Олимп – Кубка России по футболу. Спортсмены встретились на "Газпром-Арене".
Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Известно, что в составе "Зенита" голы забили Артем Дзюба и Далер Кузяев. Со стороны москвичей гол в ворота соперников удалось забить Александру Соболеву
В результате "Зенит" одержал 23-ю победу, "Спартак" побеждал 19 раз, вничью завершились 16 встреч. "Красно-белые" футболисты последний раз обыгрывали "Зенит" в Санкт-Петербурге 6 мая 2012 года.
Ранее говорилось, что главный тренер "Спартака" Тедеско дисквалифицирован на три матча. Было принято решение оштрафовать немецкого специалиста на сумму 50 тысяч рублей.
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