Главный тренер "Спартака" Тедеско дисквалифицирован на три матча

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Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицрован на три матча чемпионата России по футболу, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Кроме того, было принято решение оштрафовать немецкого специалиста на сумму 50 тысяч рублей. Дисквалификация не будет распространяться на матчи Кубка России.

Решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС было принято в связи с неспортивным поведением Тедеско на матче между "Спартаком" и "Локомотивом". После назначения пенальти в ворота красно-белых Тедеско эмоционально высказался в адрес судьи, за что был удален. После этого он толкнул резервного арбитра и нанес удар ладонью по экрану системы просмотра видеоповторов.

Матч завершился со счетом 1:1. Голами отметились форвард "Спартака" Эсекиэль Понсе и хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался по поводу возможного контракта нападающего Александра Кокорина с "Сочи". Он отметил, что это неплохой вариант. Возвращение Кокорина в "Зенит" Мостовой также оценил положительно.