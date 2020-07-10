Главный тренер "Спартака" Тедеско дисквалифицирован на три матча

10 июля, 20:18
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицрован на три матча чемпионата России по футболу, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.
Кроме того, было принято решение оштрафовать немецкого специалиста на сумму 50 тысяч рублей. Дисквалификация не будет распространяться на матчи Кубка России.
Решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС было принято в связи с неспортивным поведением Тедеско на матче между "Спартаком" и "Локомотивом". После назначения пенальти в ворота красно-белых Тедеско эмоционально высказался в адрес судьи, за что был удален. После этого он толкнул резервного арбитра и нанес удар ладонью по экрану системы просмотра видеоповторов.
Матч завершился со счетом 1:1. Голами отметились форвард "Спартака" Эсекиэль Понсе и хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук.
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался по поводу возможного контракта нападающего Александра Кокорина с "Сочи". Он отметил, что это неплохой вариант. Возвращение Кокорина в "Зенит" Мостовой также оценил положительно.
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