Футболисты "Спартака" и "Локомотива" сыграли вничью

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
В среду на стадионе "Открытие Арена" встретились игроки команд "Спартак" и "Локомотив". Они вышли на поле в матче 27-го тура чемпионата России по футболу, игра закончилось со счетом 1:1.
Счет открыл нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе. Позднее полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук забил гол в ворота соперников.
При этом в концовке первого тайма главный арбитр Сергей Лапочкин удалил за споры главного тренера "красно-белых" игроков Доменико Тедеско.
В результате "Спартак" оказался на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. "Железнодорожники" идут вторыми, имея в активе 50 очков.
Ранее Томас Цорн покинул пост гендиректора "Спартака". Он занимал данный пост с мая 2019 и проработал в должности немногим более года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».