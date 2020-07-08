Футболисты "Спартака" и "Локомотива" сыграли вничью

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В среду на стадионе "Открытие Арена" встретились игроки команд "Спартак" и "Локомотив". Они вышли на поле в матче 27-го тура чемпионата России по футболу, игра закончилось со счетом 1:1.

Счет открыл нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе. Позднее полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук забил гол в ворота соперников.

При этом в концовке первого тайма главный арбитр Сергей Лапочкин удалил за споры главного тренера "красно-белых" игроков Доменико Тедеско.

В результате "Спартак" оказался на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. "Железнодорожники" идут вторыми, имея в активе 50 очков.

Ранее Томас Цорн покинул пост гендиректора "Спартака". Он занимал данный пост с мая 2019 и проработал в должности немногим более года.