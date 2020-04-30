Экс-врач "Спартака" рассказал, как футболисты будут защищаться от коронавируса

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Бывший врач "Спартака" Юрий Васильков рассказал, каким образом будут защищаться от коронавируса футболисты после возобновления сезона. Об этом сообщает RT.
По его словам, спортсменам нужно будет проходить ультрафиолетовое облучение, регулярно мыть руки и менять белье.
"Возможно, введут какие-то специальные меры, например раздадут салфетки, пропитанные антисептиком, чтобы игроки могли пользоваться ими прямо по ходу встречи", – заявил Васильков.
Испанские ученые ранее изучили анализы пациентов с коронавирусом из разных регионов и пришли к выводу, что всплеск заболеваемости COVID-19 раньше всех в стране произошел в Валенсии.
Отмечается, что туда его завезли футбольные фанаты и игроки. Мэр Бергамо Джорджио Гори заявил, что игра Лиги чемпионов 19 февраля в Милане между "Аталантой" и "Валенсией" могла стать причиной заражения 40 тысяч фанатов.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал полноценно завершить национальные чемпионаты по футболу, так как итоговая таблица повлияет на распределение мест в еврокубках.
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