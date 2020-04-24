Матч Лиги чемпионов мог стать причиной заражения 40 тысяч фанатов

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Испанские ученые проанализировали анализы пациентов с коронавирусом из разных регионов и пришли к выводу, что всплеск заболеваемости COVID-19 раньше всех в стране произошел в Валенсии.

Отмечается, что туда его завезли футбольные фанаты и игроки. Мэр Бергамо Джорджио Гори заявил, что игра Лиги чемпионов 19 февраля в Милане между "Аталантой" и "Валенсией" могла стать причиной заражения 40 тысяч фанатов.

Тогда на игру прибыло около двух с половиной тысяч болельщиков из Испании. При этом предварительные результаты исследования указывают, что коронавирус уже циркулировал по стране в середине февраля.

Кроме того, известно, что большинство заболевших COVID-19 в Испании были заражены SARS-CoV-2, зафиксированным в Шанхае. Всего же инфекция могла проникнуть в страну 15 различными путями, пишет El Pais.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), инфекцией заражены более 2,5 миллиона человек, 175 тысяч из которых погибли и около 700 тысяч вылечились, передает Газета.ру.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал полноценно завершить национальные чемпионаты по футболу, так как итоговая таблица повлияет на распределение мест в еврокубках.