УЕФА рекомендовал доиграть национальные чемпионаты по футболу

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) настоятельно рекомендовал доиграть национальные первенства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Данное решение было принято по итогам видеоконференции УЕФА с представителями 55 национальных федераций. В частности, на повестке дня также была необходимость завершения еврокубков. В организации подчеркнули, что для особых случаев будут выработаны отдельные принципы.

Ранее стало известно, что Бельгия первой завершила свой национальный чемпионат по футболу. Чемпионом была признана команда "Брюгге", на момент остановки занимавшая первую строчку таблицы. Кроме того, ни одна команда не была признана вылетевшей дивизионом ниже.

Ранее рабочая группа Международной федерации футбола FIFA порекомендовала отложить проведение международных матчей в июне. Данная мера также рассматривается как временное решение из-за коронавируса.

