Футболисты "Боруссии" согласились на понижение зарплаты из-за коронавируса

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Футболисты дортмундской "Боруссии" пошли на понижение зарплаты из-за паузы в немецкой Бундеслиге, вызванной распространением коронавирусной инфекции, сообщает "Газета.ру".

Такая мера позволила сохранить работу около 850 гражданам, которые задействованы штатно и внештатно на матчах команды.

В нынешнем сезоне после 25 туров команда Люсьена Фавра занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Баварии" на 4 очка.

Онлайн-видеотренировки будут проводить для футболистов столичного "Динамо" в условиях режима домашнего карантина до 1 апреля. Занятия для игроков основного и молодежного составов начнутся со следующей недели.

Руководить процессом будет тренер по физической подготовке Хосе Пастором Верчили.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. В России, по данным на 23 марта, зарегистрировано 438 случаев заражения. В Москве зафиксировано 262 случая. Более 93,6 тысячи человек в стране остается под наблюдением.

