Бывший игрок сборной России раскритиковал УЕФА за перенос Евро-2020

13:36
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков заявил, что считает решение УЕФА о переносе чемпионата Европы преждевременным. Об этом сообщает ИА "НСН".
Европейская ассоциация готовится провести турнир на лето 2021 года, с 11 июня по 11 июля.
"Сейчас нужно было взять паузу и не принимать столь быстрых решений, посмотреть, как будут развиваться события. Если бы, действительно, развитие и результаты пандемии были бы не очень положительные, то стоило бы принять такое решение, но позже. А так очень быстро они приняли это", – рассказал Кирьяков.
По мнению экс-игрока, поводом для подобного решения могли стать весовые аргументы, неизвестные широкой публике. Спортсмен также заявил, что относительная ясность может наступить к концу месяца.
Изначально чемпионат Европы должен был состояться в период с 12 июня по 12 июля в 12 городах региона. При этом сейчас именно европейские страны являются наиболее опасными центрами пандемии – в частности в Италии, где планировался стартовый матч первенства, коронавирусом заражено уже более 30 тысяч человек, более 2 тысяч погибло.
УЕФА планирует возместить расходы болельщикам, которые не смогут посетить турнир в новые даты. Покупателям вернут номинальную стоимость билетов.
На данный момент соревнования останавливают по всему миру. В частности, прекращены матчи баскетбольной НБА, Английской премьер-лиги по футболу, розыгрыши НХЛ и КХЛ.
В мире коронавирусом COVID-19 заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончалось.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: