Бывший игрок сборной России раскритиковал УЕФА за перенос Евро-2020

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Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков заявил, что считает решение УЕФА о переносе чемпионата Европы преждевременным. Об этом сообщает ИА "НСН".

Европейская ассоциация готовится провести турнир на лето 2021 года, с 11 июня по 11 июля.

"Сейчас нужно было взять паузу и не принимать столь быстрых решений, посмотреть, как будут развиваться события. Если бы, действительно, развитие и результаты пандемии были бы не очень положительные, то стоило бы принять такое решение, но позже. А так очень быстро они приняли это", – рассказал Кирьяков.

По мнению экс-игрока, поводом для подобного решения могли стать весовые аргументы, неизвестные широкой публике. Спортсмен также заявил, что относительная ясность может наступить к концу месяца.

Изначально чемпионат Европы должен был состояться в период с 12 июня по 12 июля в 12 городах региона. При этом сейчас именно европейские страны являются наиболее опасными центрами пандемии – в частности в Италии, где планировался стартовый матч первенства, коронавирусом заражено уже более 30 тысяч человек, более 2 тысяч погибло.

УЕФА планирует возместить расходы болельщикам, которые не смогут посетить турнир в новые даты. Покупателям вернут номинальную стоимость билетов.

На данный момент соревнования останавливают по всему миру. В частности, прекращены матчи баскетбольной НБА, Английской премьер-лиги по футболу, розыгрыши НХЛ и КХЛ.

В мире коронавирусом COVID-19 заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончалось.

