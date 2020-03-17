УЕФА вернет болельщикам деньги за билеты на Евро

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Болельщикам, которые не смогут посетить чемпионат Европы по футболу летом 2021 года, полностью вернут деньги за купленные билеты. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"УЕФА хотел бы заверить покупателей билетов и клиентов гостиниц, что, если те не смогут посетить турнир в 2021 году, номинальная стоимость билетов будет возмещена в полном объеме", – говорится в сообщении.

Информация о возврате денежных средств будет разослана покупателям билетов по электронной почте и доступна на euro2020.com в разделе "Билеты".

Ранее УЕФА сообщил о переносе чемпионата Европы на лето 2021 года из-за коронавируса. Турнир будет проведен с 11 июня по 11 июля. Все соревнования и матчи под эгидой UEFA также отложены до дальнейших уведомлений.

На прошлой неделе УЕФА приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы до определенного момента. Чемпионат Англии по футболу отложили как минимум до 4 апреля. Отложен и старт нового сезона "Формулы-1".

Ранее Российский футбольный союз (РФС) также объявил о приостановке матчей Кубка России, Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и других турниров, проводимых под эгидой организации. Ограничения будут действовать с 17 марта по 10 апреля.

КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина на неделю, НХЛ объявила о приостановке регулярного чемпионата. Международная федерация фехтования отменила все турниры на 30 дней.

В связи с распространением вируса Минспорт РФ создал оперативный штаб по предупреждению завоза COVID-19. Штаб будет взаимодействовать с органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта и с общероссийскими спортивными федерациями. Вся информация штаба будет публиковаться на сайте министерства.

В России заразились новым коронавирусом 114 человек. Десять из них заразились уже в стране, еще 104 случая завозные. В Москве вирусом заразились 56 человек. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек.

