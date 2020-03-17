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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза Норвегии.

"УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы на 2021 год. Турнир будет проведен с 11 июня по 11 июля", – говорится в заявлении.

На прошлой неделе УЕФА приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы до определенного момента. Чемпионат Англии по футболу отложили как минимум до 4 апреля. Отложен и старт нового сезона "Формулы-1".

Ранее Российский футбольный союз (РФС) также объявил о приостановке матчей Кубка России, Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и других турниров, проводимых под эгидой организации. Ограничения будут действовать с 17 марта по 10 апреля.

КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина на неделю, НХЛ объявила о приостановке регулярного чемпионата. Международная федерация фехтования отменила все турниры на 30 дней.

В связи с распространением вируса Минспорт РФ создал оперативный штаб по предупреждению завоза COVID-19. Штаб будет взаимодействовать с органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта и с общероссийскими спортивными федерациями. Информация о деятельности штаба, решениях органов региональных властей и спортивных федераций о частичной или полной отмене спортивных мероприятий будет публиковаться на сайте министерства.

По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек.

В России заразились 93 человека. 79 пациентов находятся в стационаре. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи. Порядка 15 тысяч человек остается под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.