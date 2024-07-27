Власти Челябинской области окажут помощь пострадавшим при прорыве дамбы

Фото: МЧС Челябинской области

Пострадавшим в результате прорыва дамбы жителям Челябинской области окажут помощь, пообещал губернатор Алексей Текслер. Его слова приводятся в официальном телеграм-канале правительства региона.

Глава области также сообщил о проведении штаба по возникшей ситуации. В настоящее время ранее эвакуированные жители постепенно возвращаются в свои дома. Однако до сих пор несколько домов остаются подтоплены в одном из населенных пунктов, там работают спасатели.

На фоне последствий прорыва дамбы в Сосновском и Еткульском районах, а также в Карабашском округе действует режим ЧС.

Текслер уточнил, что к работам по засыпке размытой части дамбы в Киолиме приступят после того, как погода нормализуется.

Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище случился вечером 26 июля. В зоне подтопления находились порядка 200 человек. Смыв плотины длиной 100 метров произошел из-за обильных осадков и притока воды к водохранилищу.

В Карабашском округе объявили режим ЧС. Также власти приняли решение о превентивной эвакуации трех населенных пунктов. Из поселка Киолим эвакуировали 35 человек. На базе двух школ в Карабаше развернули пункты временного размещения.

