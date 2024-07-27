Собянин поздравил работников центров госуслуг с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работники центров госуслуг отмечают профессиональный праздник 27 июля, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, жителям столицы ежедневно помогают более 11 тысяч сотрудников офисов "Мои документы". Они оказывают свыше 300 госуслуг, заботятся о здоровье москвичей, о сохранении истории России, участвуют в разных социально значимых проектах.



В частности, администраторы "Моих документов" встречают пациентов в поликлиниках, во флагманских центрах и приемных отделениях 20 городских стационаров, напомнил мэр. Они участвуют в проекте "Спортивные выходные", помогая москвичам зарегистрироваться на тренировки, рассказывая про локации, встречая и провожая на занятия.



"Вы создаете дружелюбную атмосферу, уделяете внимание каждому, подходите индивидуально к решению вопросов горожан. Спасибо вам от всех москвичей за искренний сервис и профессионализм", – написал Собянин.

Ранее сообщалось, что центр "Мои документы" в Вешняках переехал в соседнее здание по адресу Вешняковская улица, дом 18б. Благодаря этому число окон приема увеличилось с 51 до 60, а компьютеров для самостоятельного оформления госуслуг – с четырех до девяти. Кроме того, в офисе появился кабинет для неторжественной регистрации брака.