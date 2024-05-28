Центр "Мои документы" в Вешняках переехал в новый офис

Фото: пресс-служба центров госуслуг "Мои Документы" Москвы

Центр госуслуг в столичном районе Вешняки переехал в соседнее здание по адресу Вешняковская улица, дом 18б. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный комитет государственных услуг.

Замдиректора по инфраструктуре и безопасности офисов "Мои документы" Александр Гребенкин рассказал, что в городе продолжается модернизация центров госуслуг. В новом формате уже открыто 27 офисов, в том числе флагманы и районные центры. По его словам, жителям района Вешняки теперь будет комфортнее получать госуслуги, поскольку в новом офисе в 1,5 раза больше площадь помещений, создано 60 окон приема, в том числа два окна – для маломобильных москвичей.

Отмечается, что за счет большой площади помещений число окон приема увеличилось с 51 до 60, а компьютеров для самостоятельного онлайн оформления госуслуг – с четырех до девяти. Также для удобства горожан предусмотрена комната матери и ребенка и два игровых уголка. Более того, в офисе появился кабинет для регистрации брака в неторжественной обстановке. А в холле для ожидания граждане могут зарядить телефон и выпить кофе, почитать в зоне обмена книгами и познакомиться с уникальными документами на выставке проекта "Москва – с заботой об истории".

Центр госуслуг в Вешняках работает по графику районных офисов – ежедневно с 08:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что офис "Мои документы" в Лианозове до конца 2024 года переедет в более просторное здание по адресу Абрамцевская улица, 9а. Как уточнил Сергей Собянин, площадь МФЦ станет больше в три раза, с 889 до 2,7 тысячи квадратных метров. Это, отметил мэр, позволит открыть около 50 окон приема.