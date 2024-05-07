Регистрация недвижимости в новых регионах РФ стала доступна в 12 центрах госуслуг Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичных центрах "Мои документы" доступна услуга Росреестра по государственному кадастровому учету регистрации прав на недвижимое имущество, расположенное в новых регионах РФ. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на комитет госуслуг столицы.

"Граждане, у которых есть объекты недвижимости на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской области, могут зарегистрировать или поставить на кадастровый учет собственность по экстерриториальному принципу. Для этого необходимо предварительно записаться на портале mos.ru и подать документы в один из указанных центров госуслуг", – рассказала замруководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова.

Она подчеркнула, что данная услуга доступна для заявителей с гражданством России. Услуга по регистрации права собственности и переоформления недвижимости в новых регионах РФ доступна в 12 центрах госуслуг Москвы.

В свою очередь, замдиректора по развитию государственных услуг центров "Мои Документы" Москвы Татьяна Порецкова заявила, что впервые данная услуга появилась в апреле 2024 года и предоставлялась только в одном центре "Мои Документы". Теперь же жители и гости столицы могут получить ее в каждом из округов. Для осуществления регистрации прав или кадастрового учета имущества необходимо предъявить документы-основания на языке оригинала.

Ранее стало известно, что флагманскому офису "Мои документы" в торгово-развлекательном центре "Афимолл Сити" исполнилось 6 лет. С момента открытия его посетили более миллиона человек.

Чаще всего гости флагманского офиса ЦАО пользовались услугой для кадастрового учета и регистрации прав не недвижимость. Было зафиксировано более 200 тысяч таких обращений.