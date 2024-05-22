Собянин: центр "Мои документы" в Лианозове переедет в более просторное здание

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр госуслуг "Мои Документы" района Лианозово до конца года переедет в более просторное здание, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, МФЦ расположится в помещении на Абрамцевской улице, 9А. Его площадь станет больше в три раза – с 889 до 2,7 тысячи квадратных метров. Как отметил мэр, это позволит открыть порядка 50 окон приема.

В центре появится детская игровая зона, комната матери и ребенка, а также кабинет для регистрации брака в неторжественной обстановке.



"Продолжаем повышать качество оказания госуслуг: в этом году приводим в порядок помещения для двух центров районов Южное Тушино и Арбат", – добавил Собянин.



Он напомнил, что сегодня в Москве работает 138 центров госуслуг "Мои Документы". С начала года московские МФЦ оказали 7,7 миллиона услуг.

Ранее стало известно, что флагманскому офису "Мои документы" в торгово-развлекательном центре "Афимолл Сити" исполнилось 6 лет. С момента открытия его посетили более миллиона человек.

Чаще всего гости флагманского офиса ЦАО пользовались услугой для кадастрового учета и регистрации прав не недвижимость. Было зафиксировано более 200 тысяч таких обращений.