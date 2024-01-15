Более миллиона москвичей посетили флагманский офис "Мои документы" в ЦАО за шесть лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шесть лет исполнилось флагманскому офису "Мои документы" в торгово-развлекательном центре "Афимолл Сити". С момента открытия его посетили более миллиона человек, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В флагманском офисе ЦАО москвичи чаще всего пользовались услугой по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимое имущество – зафиксировано более 200 тысяч обращений", – говорится в сообщении.

Второй по популярности стала услуга, связанная с предоставлением сведений из реестра недвижимости. За ней москвичи обратились более 75 тысяч раз. За получением информации жилищного учета в центр обратились почти 35 тысяч раз.

Флагманский офис "Мои документы" в ЦАО принимает посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00.

Отличие флагманских центров от районных заключается в более широком спектре предоставляемых услуг. В частности, в таких МФЦ можно получить паспорт в торжественной обстановке.

Такой услугой, как сообщалось ранее, воспользовались уже более 3,6 тысячи юных москвичей. Участникам церемонии вручают издание Конституции РФ и тематические сувениры. Для получения паспорта в торжественной обстановке необходимо предварительно записаться на портале mos.ru не позднее чем за 30 дней до мероприятия.



Московские МФЦ помогают горожанам получать более 280 услуг