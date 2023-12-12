Более 3,6 тысячи юных москвичей получили свой первый паспорт в торжественной обстановке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 3,6 тысячи москвичей получили свой первый паспорт в торжественной обстановке в офисах "Мои документы". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Участникам церемонии вручают издание Конституции Российской Федерации и тематические сувениры. Также во всех флагманах гостей знакомят с экспозицией выставки "Москва – с заботой об истории", – цитируют ее на портале мэра и правительства столицы.

Для получения паспорта в торжественной обстановке необходимо предварительно записаться на портале mos.ru не позднее чем за 30 дней до мероприятия. После этого минимум за 12 дней до события нужно подать документы в выбранный офис "Мои документы". Прибыть в центр в назначенный день следует за 40 минут до начала церемонии.

Вручение паспорта в торжественной обстановке проводят в центрах на Пресненской набережной, Новоясеневском проспекте, Ленинградском шоссе, Сходненской улице, Рязанском проспекте и других. Они открыты для заявителей ежедневно с 10:00 до 22:00.

Ранее стало известно, что горожане получили 1,2 миллиона водительских удостоверений и более 865 тысяч раз поставили авто на учет в центрах "Мои документы". Во флагманских офисах "Мои документы" можно получить права в день обращения. Что касается регистрации автомобиля, то подобную услугу предоставляют сотрудники ГИБДД во флагманах и центре госуслуг района Красносельского.



Центры госуслуг в Москве отметили 12-летие в 2023 году