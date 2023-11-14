Свыше 40 тыс москвичей зарегистрировались в приложении "Мой id"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 40 тысяч человек зарегистрировались в приложении "Мой id". Сервис позволяет пользователям из Москвы быстро просматривать сведения своих документов и делиться нужной информацией с доверенными лицами, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В пресс-службе департамента информационных технологий Москвы уточнили, что с этим приложением у москвичей всегда под рукой есть нужные данные.

"Некоторые документы можно использовать для получения городских услуг. Например, штрихкод единого читательского билета дает возможность брать книги в библиотеках, а с помощью штрихкода СНИЛС можно получать госуслуги во всех центрах "Мои документы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что не так давно в сервисе появилась возможность предъявлять QR-коды поощрений с сайта "Миллион призов".

Если москвич обменял городские баллы на поощрение на сайте, в приложении добавляется QR-код для предъявления предприятиям-партнерам. Для получения доступа к информации о количестве баллов следует авторизоваться в приложении и добавить "Миллион призов" в перечень избранных во вкладке "Сервисы" раздела "Управление документами".

С помощью приложения "Мой id" можно получить быстрый доступ к данным 12 документов, в том числе паспорта, водительских прав, ИНН, СНИЛС, полиса ОМС и единого читательского билета. Это упрощает процесс заполнения бланков и онлайн-форм. Кроме того, сервис позволяет получать некоторые городские услуги без предъявления оригиналов документов.

О том, что СНИЛС теперь можно показывать во всех столичных офисах "Мои документы" в виде штрихкода в приложении "Мой id", стало известно 2 ноября. Сотрудник считает его специальным сканером, данные автоматически попадут в систему. Горожанам больше не придется беспокоиться о том, что документа нет с собой, уточнял замруководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

Россияне смогут отказаться от сбора биометрических данных с 1 июня