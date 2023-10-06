Минцифры РФ разработало правила применения цифрового паспорта

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Минцифры РФ разработало проект правил для идентификации граждан России с помощью цифрового паспорта. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, предполагается, что предъявить цифровой паспорт через приложение "Госуслуги" смогут граждане, сдавшие свои биометрические данные. Сделать это можно как самостоятельно, так и посетив МФЦ.

Цифровое удостоверение личности будет представлять из себя автоматически формируемый QR-код. Причем персональные данные владельца такого документа храниться в приложении не будут – их предполагается удалять сразу после проверки.

Ожидается, что у цифрового паспорта будет широкий перечень сценариев применения. Так, его можно будет использовать для подтверждения возраста в магазине, при заселении в гостиницу и посадке в поезд, оформлении услуг связи и пропусков, при получении госуслуг.

В Минцифры также предлагают создать реестр юридических лиц, которые получат возможность сканировать такие документы.

18 сентября Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Документ определяет условия использования и предъявления цифрового удостоверения личности с портала госуслуг вместо бумажного.

Позже в Минцифры напомнили, что бумажный паспорт сохранит свой статус в том числе при наличии их цифровой копии, тогда как использование цифрового удостоверения личности будет исключительно добровольным.



Закон о цифровом паспорте вступил в силу в РФ