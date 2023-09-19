В России перепишут законодательство в сфере IT и связи

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Минцифры подготовило проект концепции закона, который систематизирует разрозненные нормативные акты в сфере IT и связи, он получит название "Цифровой кодекс". Об этом сообщает газета "Известия".

"Кодекс должен установить единый для отрасли понятийный аппарат: сейчас он располагается более чем в десяти нормативных правовых актах. В правовое поле введут искусственный интеллект и большие данные, а также многое другое", – указано в сообщении.

Авторы концепции считают, что новый свод правил поможет снизить бюджетные расходы на создание информационных систем, позволит повысить качество предоставления госуслуг и сделать использование интернет-сервисов более безопасным для граждан.

Источник газеты в совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рассказал, что большое внимание в законе уделяется цифровизации государственного управления. По его словам, "Цифровой кодекс" также урегулирует электронную коммерцию, защиту потребителей в онлайн-среде, и вопросы защиты конфиденциальности и персональных данных пользователей.

Эксперты считают, что необходимость радикального пересмотра российского законодательства в цифровой сфере давно необходима. Они отмечают, что один из основных законов, который регулирует цифровую инфраструктуру – закон "О связи", – был принят более 20 лет назад.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Документ определяет условия использования и предъявления цифрового удостоверения личности с портала госуслуг вместо бумажного.

Путин одобрил эксперимент по использованию цифрового паспорта