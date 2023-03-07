Аналитики выяснили отношение россиян к цифровому паспорту на смартфоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Цифровой паспорт в телефоне хотят иметь только 27% жителей России. За последние четыре года количество тех, кто выступает против цифровизации документов, выросло более чем на треть, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на платформу SuperJob.

Несмотря на удобство, 58% россиян отказались бы от такой инновации. После опроса стало известно, что жители страны голосуют против этого по соображениям безопасности данных. Тех, кто хочет загрузить на свой телефон цифровое удостоверение личности, в полтора раза больше среди респондентов до 34 лет, чем среди людей старше 45 лет.

Мужчины соглашаются с данным нововведением чаще женщин (28% против 24%). При этом чаще всего жители РФ одобряют цифровизацию полисов ОМС (45%), СНИЛС (43%), ИНН (42%) и медкарт (39%). Кроме того, каждый третий россиянин хочет получить электронные водительские права.

Поддерживающих цифровизацию всех указанных выше документов стало больше, чем в прошлом году. Выяснилось, что мнения жителей относительно вопроса электронных документов разделились. Так, 40% уверены, что это излишняя мера, в то время как 38% заявили, что цифровизацию можно провести при параллельном использовании бумажных аналогов.

Ранее Владимир Путин поддержал инициативу Минцифры России по вопросу разработки до мая инициативы, которая могла бы регламентировать использование цифрового паспорта на территории РФ. Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал российскому лидеру о том, что в РФ работают над технологией, которая поможет в некоторых случаях использовать смартфон вместо удостоверения личности.



Путин одобрил эксперимент по использованию цифрового паспорта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!