Смартфон в будущем сможет заменить некоторые документы россиян – Минцифры РФ

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Смартфон сможет заменить некоторые документы граждан, которые в большинстве случаев необходимы в быту. Об этом заявил руководитель министерства Максут Шадаев во время брифинга, посвященного итогам нацпрограммы "Цифровая экономика за 2022 год".

"Ракурс на то, что смартфон, который в руках человека, должен заменить некоторые документы, которые сейчас люди вынуждены носить дополнительно. Все в одном устройстве, в одном приложении", – цитирует министра РИА Новости.

Под бытовые случаи подходит в том числе покупка алкогольных напитков или же проход в бизнес-центры, уточнил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что Минцифры предложило ввести за утечку персональных данных клиентов организаций штрафы от 5 до 500 миллионов рублей.

Точная сумма взыскания будет устанавливаться в зависимости из размера выручки компании за календарный год, предшествующий году, в котором была обнаружена утечка.

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