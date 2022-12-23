"Ситимобил" начал проверку после утечки фото паспортов водителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Ситимобил" проводит внутреннее расследование по утечке четырех тысяч фотографий паспортов водителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Информация об утечке ранее появилась в Сети.

"На данный момент мы проводим внутреннее расследование, хранились ли украденные данные в нашей системе и как могла произойти утечка данных", – сообщили в компании.

Там также уточнили, что после установления всех обстоятельств инцидента к ответственным лицам будут применены дисциплинарные взыскания. Ответственность за произошедшее компания снимать с себя не стала. Пострадавшим водителям компания "Ситимобил" принесла извинения.

В пресс-службе добавили, что об инциденте проинформированы сотрудники Роскомнадзора. Внутри компании был создан штаб по детальному разбору ситуации.

До этого утечку персональных данных клиентов подтвердила сеть "Вкусвилл". Мошенники получили в пользование номера сотовых телефонов, адреса проживания и последние 4 цифры банковских карт клиентов. База данных была размещена в Сети.



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