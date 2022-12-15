Проект об уголовной ответственности за утечку личных данных поступил в правительство

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Правительству России представили на рассмотрение законопроект об уголовной ответственности за утечку персональных данных, разработанный сенаторами совместно с Минцифры РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

"Законопроект о внесении изменений в УК РФ уже существует, он разработан группой сенаторов с участием Минцифры. Данный законопроект поступил на рассмотрение в правительство и уже согласован Минцифры", – говорится в сообщении.

Согласно инициативе, за утечку персональных данных предлагается наказание в виде денежного взыскания в размере от 300 тысяч до 2 миллионов рублей или лишения свободы в зависимости от тяжести преступления сроком до 6 или 10 лет.

При этом максимальная уголовная ответственность может быть предусмотрена в случае, если собранные данные были получены с помощью служебного положения или группой лиц. Если действия злоумышленника привели к утечке значимых объемов данных или если публикация чувствительных данных может представлять вред для конкретных людей, то ответственность наступит вне зависимости от занимаемой должности.

Министерство также предлагает дать Роскомнадзору разрешение на проведение внеплановых проверок деятельности операторов персональных данных, допустивших утечку такой информации.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что штраф за утечку персональных данных может составить 3% от оборота компании. В случае если ситуация по утечке персональных данных клиентов будет урегулирована с 2/3 пользователей, это станет смягчающим обстоятельством при вынесении итогового решения.



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